托卡耶夫总统出席集安组织和上合组织成员国领导人联合峰会

哈通社/努尔苏丹/9月17日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在杜尚别出席集体安全条约组织和上海合作组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会。

总统在讲话中指出，近几个月来，阿富汗的军事政治局势发生迅速变化，存在不稳定的威胁。

“预防和及时应对此类威胁是集体安全条约组织和上海合作组织的任务。这表明了我们这两个区域组织之间协调行动的重要性。目前，阿富汗临时政府面临着非常艰巨的任务。除了形成新的国家结构和实现民族团结等战略目标外，还有必要解决紧迫的生存问题。解决累积的经济问题将最终决定阿富汗的建国程度。”哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫表示，阿富汗没有足够的国内资源克服危机。根据联合国的评估，该国面临着人道主义危机。

“这并不是夸张的话。不久的未来，阿富汗或将遭遇严重的粮食危机。中亚国家也或将面临这一困境。这一后果是全球性的。首先，这是因人口被迫迁移导致的。但是，现在不是预测的时候，开展实际措施非常重要。各国和我们的组织应紧急创建人道主义桥梁，以阿富汗人民提供援助。考虑到哈萨克斯坦的基础设施和运输潜力，我们建议在阿拉木图成立向阿富汗提供援助的区域枢纽。”他说。

托卡耶夫总统表示，从喀布尔转移至阿拉木图的联合国阿富汗援助团(UNAMA)可落实上述建议。

总统表示，在阿富汗问题相互行动过程中，除了解决集体安全条约组织和上海合作组织成员国的紧迫任务外，也不能忽视未来。

“无论政治和人道主义状况如何，只有对人力资本进行投资才能确保长期可持续的未来。在这方面，对该国公民继续提供教育援助计划至关重要。目前，近200名阿富汗大学生在哈萨克斯坦境内各高校接受教育。希望阿富汗新政府不要阻止这些年轻人接受高等教育。”他说。

哈萨克斯坦总统认为，集体安全条约组织和上海合作组织成员国应与阿富汗新政府开展非正式对话。

【编译：小穆】