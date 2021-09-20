国际评级机构称哈萨克斯坦经济持续快速复苏

哈通社/努尔苏丹/9月20日 -- 俄罗斯Finam发布投资控股公司《2021年三季度战略报告》指出，2020年的新冠肺炎疫情不仅打乱了日常生活，也改变了全球发展轨迹。2021年上半年，得益于发达国家疫苗接种率提高，实施宏观经济刺激政策，以及防疫限制措施放开后居民报复性消费，全球经济复苏态势好于预期。

全球经济快速复苏，有利于金融、消费、原料、工业等周期性行业发展。目前，货物进出口已超过疫情之前规模，服务业（尤其是旅游业）仍显著低于疫情之前水平，矿产品、农产品、通信设备和药品贸易规模增长最为强劲。

哈萨克斯坦经济正在快速复苏。2021年二季度，哈企业平均开工率由一季度的52.1%升至53.5%，对工业部门产生积极影响。国际评级机构惠誉确认哈主权信用评级为BBB，评级展望为«稳定»。惠誉指出，哈财政状况稳定，国际收支平衡，国债水平较低，预计2021年哈GDP增长3.5%。哈政府预计2021年经济增速达到3.5%-4%。

随着新的私人投资者涌入，哈证券市场投资积极性不断提高。2021年上半年，哈交所（KASE）交易额71.5万亿坚戈，同比增长16.3%；股市市值增至20.1万亿坚戈，公司债券交易额达15万亿坚戈。1-6月，在哈交所开设的经纪账户17.65万个，增长25%。