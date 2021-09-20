联合国对阿富汗女性受教育权利受限表示关切

哈通社/努尔苏丹/9月20日 -- 据联合国新闻报道，教科文组织总干事奥黛丽·阿祖莱在抵达纽约参加刚刚开幕的新一届联合国大会之际，今天发表声明对阿富汗当局塔利班宣布将逐步对男童和男教师重新开放中学表示深切关注，因为这将女孩和和妇女排斥在外。

阿祖莱表示，如果维持这一禁令，将严重侵犯女童和妇女受教育的基本权利。教科文组织呼吁负责做出这一宣布的有关方面澄清情况，并为所有阿富汗学生，包括男孩和女孩，重新开放学校。

阿祖莱说：«阿富汗的未来取决于受过教育的女孩和男孩。因此，我们呼吁阿富汗所有相关行为体在宣布逐步重新开放学校的框架内，确保所有儿童都能不受阻碍地接受教育。»

她强调，在这个关键时刻，必须维护所有学习者，尤其是女童的受教育权。同样重要的是，应允许所有女教师重返学校任教，为阿富汗儿童提供安全和包容的学习环境。

联合国教科文组织警告说，如果不允许女童迅速返回各级学校，将会带来不可逆转的后果。尤其是，女童延迟返回中学可能会使她们在教育并最终在生活中被抛在后面。这增加了完全辍学的风险，并使她们面临童婚等消极应对机制。这可能会进一步扩大男孩和女孩之间的学习差距，最终阻碍女孩获得高等教育和生活机会。

阿祖莱说：«我们对阿富汗儿童的承诺是明确的，我们的集体责任是确保每个人的基本教育权利得到充分实现。»