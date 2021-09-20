上半年欧亚经济联盟国家制造业呈现增长态势

哈通社/努尔苏丹/9月20日 -- 欧亚经济委员会日前发布的《2021年上半年欧亚经济联盟成员国工业发展分析报告》显示，2021年上半年，欧亚经济联盟国家工业生产总值同比增长4.4%，自2020年以来首次由负转增。

《报告》称，2021年上半年，欧亚经济联盟制造业21大类中的19类保持增长。其中，增长最快的是汽车制造业，增幅达到40%。其他增长较快的包括家具制造业（+37%)、其他运输工具和设备制造业（+22%）、光电行业（+21%）、制药业（+20%）、机械设备制造业（+17%）等。

按国别统计，白俄罗斯工业生产增长10.4%，为过去5年来最大增幅。亚美尼亚增长2.1%，哈萨克斯坦增长1.5%，俄罗斯增长4.4%。

欧亚经济委员会工业和农工综合体委员卡马良指出，上半年联盟工业生产保持增长，是各成员国政府和欧亚经济委员会为最大程度消除新冠疫情负面影响开展协调工作的结果。二季度，联盟制造业生产较上年同期增长12%。联盟制造业是全球制造业快速增长的缩影，其增速仅略逊于全球工业生产传统领先国家——中国。各国都在全力巩固经济复苏趋势，工业生产、互供商品和对第三国工业品出口稳步增长。

2021年上半年，联盟成员国工业制成品对外部市场出口同比增长24%，去年同期增长18%；自第三国工业制成品进口同比增长25%，去年同期下降7%。

2021年上半年，联盟内部工业制成品互供规模同比增长34%。其中，制药业同比增长一倍，冶金业增长62%，家具制造业增长58%，木材加工业增长52%，金属制造业增长47%，机械设备制造业增长21%，汽车制造业增长20%。

【编译：木合塔尔·木拉提】