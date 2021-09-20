哈萨克斯坦正研发治疗阿尔茨海默病和帕金森病的新药物

哈通社/努尔苏丹/9月20日 – 哈萨克斯坦科研人员正在研发用于治疗阿尔茨海默病和帕金森病的药物。

据哈萨克斯坦教育和科学部消息，克孜勒奥尔达州国立库尔科特阿塔大学科研团队的研究成果日前获得了欧盟的支持，将在欧盟医疗奖金的资助下，与来自葡萄牙、荷兰、丹麦、俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰的科研团队共同开发新药。

消息称，哈萨克斯坦科研人员从生长在哈国南部地区的植物——骆驼刺当中，提取出了一种可以有效治疗原发性动脉粥样硬化的生物活性物质。

库尔科特阿塔大学教授努尔博乐·阿帕佐夫表示，在哈萨克斯坦教科部科学委员会的资金支持下，该校科研团队一直对药用植物骆驼刺开展研究，并确定了其具有重要医疗价值的特性。

哈国科研人员随后在葡萄牙举行的相关活动期间，向欧盟同行展示了研究成果。

研究显示，哈方科研团队从骆驼刺中提取并通过纳米技术予以改造的水溶性黄酮类化合物，可以有效可以预防阿尔茨海默氏症和帕金森氏症的发展，并有助于在疾病的早期阶段对患者进行治疗。

研究人员强调称，来自骆驼刺的改性生物活性物质没有副作用，被公认为对人体健康是安全的。

欧盟方面对哈方的研究成果产生了极大地兴趣，提出了合作建议。

欧盟还在地平线2020计划（Horizon-2020）框架下向哈国科研团队提供了进一步研究的资金支持。

据了解，克孜勒奥尔达州国立库尔科特阿塔大学有多项研究成果已经实现了商业化，其中包括许多在油田设施当中使用的项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】