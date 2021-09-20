阿斯塔纳马拉松开跑在即 参赛选手需接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/9月20日 – 一年一度的«阿斯塔纳马拉松（Astana Marathon 2021）»大赛将于9月26日在首都努尔苏丹市举行。

在哈萨克斯坦独立30周年之际举办的2021年度阿斯塔纳马拉松大赛，将有健身和体育管理局负责主办。

根据首都首席卫生医师的新冠防疫命令，当前首都举办大型体育活动将受到许多限制，因此今年的参赛人数也将远低于往年。此外，所有参赛人员必须提供新冠疫苗的接种证明。

阿斯塔纳马拉松2021将分为两个里程进行比赛，分别是42.2公里（面向18岁以上人群）和10公里（面向16岁以上人群）。

大赛报名截止时间为9月23日0时。有意参赛者可在网站： www.astana42k.com 上进行在线登记。

值得一提的是，国际田联在2019年11月宣布阿斯塔纳马拉松赛为国际铜标赛事。这也使得阿斯塔纳马拉松赛成为独联体当中唯一一个拥有这一地位的赛事。

阿斯塔纳马拉松赛事于2018年成为国际马拉松协会 (AIMS) 的成员，2020年成为雅培世界马拉松大满贯万达年龄组赛事。

阿斯塔纳马拉松大赛于2009年首次举办，赛事为慈善目的。

【编译：木合塔尔·木拉提】