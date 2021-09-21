德国企业拟投资哈采矿、冶金及机械工程项目

哈通社/努尔苏丹/9月20日 -- 据Kapita.kz消息，哈萨克斯坦国家投资公司董事会主席米尔詹·玉苏珀夫与德国Becker mining Systems和Redpath Deilmann Gmbh公司负责人举行工作会议期间，讨论了采矿和冶金联合体以及机械工程行业项目实施的前景。

Becker mining Systems公司代表在会议上对生产本地化以及为哈萨克斯坦采矿和冶金企业装配采矿和冶金设备表现出浓厚兴趣。目前公司已经在向哈国市场供应自己的设备。

Becker Mining Systems的研发总监马克西米利安·乔纳斯·贝克尔表示，哈萨克斯坦矿业的发展潜力巨大，该公司正在详细了解哈萨克斯坦该行业的投资机会，并考虑将企业进行本地化的选择。

Becker Mining Systems是全球唯一一家为采矿业提供能源、自动化、通信、运输和基础设施领域综合技术的供应商，并将其产品销售给世界领先的矿业公司。

哈国家投资公司董事会主席米尔詹·玉苏珀夫表示，采矿和冶金联合体是哈萨克斯坦的优先产业之一。双方有很大的联合投资合作潜力。因此，哈国家投资公司将为Becker Mining Systems的投资项目提供全面支持，期待双方保持长期合作。

在与Redpath Deilmann Gmbh公司代表的会议上，双方讨论了机械工程行业投资项目的实施问题。投资方表示，目前该公司与Herrenknecht AG正在开发用于哈萨克斯坦快速矿山建设的创新设备，这种设备能够每天钻5米深的土壤。

Redpath Deilmann Gmbh是一家专业的采矿公司，提供竖井施工和运营服务。该企业国际项目副总裁奥坦·弗兰克宣布，计划在哈萨克斯坦开设子公司。

哈国家投资公司招商部副主任萨肯·沃乐扎巴耶夫表示，在支持上述项目的过程中，国家投资公司准备协助投资方获得适当的政府支持措施，并与感兴趣的公司和政府机构进行谈判。会后，双方一致同意在实施投资项目方面展开进一步密切合作。

【编辑：木合塔尔·木拉提】