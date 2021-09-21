日本国会将于下月举行会议选出新任首相

哈通社/东京/9月21日 -- 日本政府21日在内阁会议上决定，将于10月4日召集选出首相菅义伟继任者的临时国会。

新首相当选后将立即组阁，成立新内阁。此后安排副大臣和政务官人事等。是否在国会实施新首相的施政演说（所信表明演说）以及各党代表质询将由新首相等人判断，自民党总裁选举的4名候选人均展现了积极态度。

鉴于此种情况，投计票日按惯例安排在周日，众院选举日程为«10月26日发布公告、11月7日投计票»或«11月2日发布公告、14日投计票»的可能性较大。

立宪民主党等在野党不仅要求实施代表质询，还要求召开预算委员会和新冠疫情对策相关委员会会议。

立民等4个在野党7月以应该为应对疫情召开国会为由向众院议长提交文件，要求基于《宪法》第53条召集临时国会。下月4日虽是鉴于菅义伟卸任而召集临时国会，但官房长官加藤胜信介绍称是回应文件提交的召集。

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