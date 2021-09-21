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    10:37, 21 9月 2021 | GMT +6

    统一俄罗斯党在该国议会下院选举中胜出

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    哈通社/努尔苏丹/9月21日 -- 第八届俄罗斯国家杜马（议会下院）选举结果出炉，执政的统一俄罗斯党胜出，获得近五成的选票。

    俄罗斯中央选举委员会说，在已经计算的99.9%选票中，俄罗斯共产党只获得少过20%的选票。

    这意味着统一俄罗斯党将在国家杜马450个议席中，获得超过三分之二的多数席位。

    根据选前的民意调查结果，生活水平下降、腐败指控等将影响选民对执政党的支持。

    不过，计票结果显示，执政党的得票率只比上一届选举少了约4个百分点。

    此次选举从17日持续至19日。各地的投票将于各自当地时间每日8时开始，20时结束。俄罗斯在境内设有9.6万个投票站，并在144个国家设立348个投票站。

    俄罗斯境内选民超过1.08亿，海外选民超过200万。

    统一俄罗斯党、俄罗斯联邦共产党、俄罗斯自由民主党、公正俄罗斯-爱国者-为了真理党等14个政党参与本届俄罗斯国家杜马选举。

    国家杜马是俄常设立法机构，由450名代表组成，主要负责起草和制定国家法律，审议总统对政府总理的任命和决定对总统的信任问题等。此次选举实行混合选举制，即在总共450个议席中，一半议席按照政党比例代表制选举产生；另外一半议席则在单席位选区中选举产生，即在全国设立225个选区，每个选区选举产生一名议员。各政党进入国家杜马的得票率门槛为5%。

    标签:
    国际 俄罗斯 黄金储备
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