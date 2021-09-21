美国旅行限制将放松 英国、欧盟已完成疫苗接种游客可入境

哈通社/努尔苏丹/9月21日--据华尔街见闻报道，美国计划从11月开始放宽对来自欧盟和英国游客的旅行限制，完全接种新冠疫苗的成人游客将可以进入美国。

白宫在9月20日宣布一项国际旅行规定，要求所有前往美国旅行的欧盟和英国的成年游客必须完成新冠疫苗的全面接种，以防止新冠病毒传播到美国。

美国白宫新冠疫情应对小组负责人Jeff Zients说，所有非美国公民的游客都必须接种疫苗，并且在登上飞往美国的航班之前出示疫苗接种证明，乘客还必须在飞行前72小时内提供阴性测试结果。

对于美国公民也有相关测试要求。已完全接种疫苗的美国公民在登机回美国时，仍需出示飞行前72小时内新冠阴性测试结果。这项规定自今年年初以来就一直被要求。未接种疫苗的美国人将受到更严格的测试要求，他们必须在登机前24小时内提供新冠阴性测试证明，一旦抵达美国，他们还需要再次进行新冠测试。

Zients还表示，«在未来几周内，CDC将发布接触者追踪指令，要求航空公司收集每个前往美国的旅行者的最新信息，包括他们的电话号码和电子邮件地址。»

上述政策将在11月初生效，适用于乘飞机进入美国的旅行者，但并不适用于通过陆路进入美国的访客。

特朗普政府于2020年3月最先制定这些限制条款，适用于30多个国家。拜登总统在年初上任后继续维持了这些政策。