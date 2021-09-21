哈萨克斯坦-卢森堡投资座谈会在布鲁塞尔举行

哈通社/布鲁塞尔/9月21日 —— 在哈萨克斯坦大使馆的支持下，哈萨克投资（Kazakh Invest）国有公司、哈萨克斯坦驻卢森堡荣誉领事馆和卢森堡商会20日在布鲁塞尔举行了«Invest in Kazakhstan»投资座谈会。

哈萨克投资国有公司驻欧盟代表、卢森堡商会和经济部代表，以及哈萨克斯坦驻卢森堡荣誉领事馆工作人员和卢森堡商界代表出席了座谈会。

哈萨克斯坦大使馆顾问米拉斯·昂达巴耶夫谈及了哈萨克斯坦与卢森堡之间的高水平合作关系，并邀请卢森堡企业积极参与哈萨克斯坦数字化、IT、航空航天和其他高科技投资项目。

哈萨克投资国有公司代表就哈萨克斯坦经商投资潜力进行了介绍。

«2020年，哈萨克斯坦吸引的外国直接投资总额达40亿美元。这一数据交去年同期增长35%。根据联合国贸易和发展会议数据，哈萨克斯坦在内陆国家当中吸引外国投资最多的国家。保障增长的行业包括加工业、运输、通讯、金融业、能源和采矿业等。»她说。

卢森堡商会国际关系事务首席顾问斯蒂文·科叶尼尔表示，卢森堡商会与双边合作关系的发展做出了巨大贡献。他还表示，目前多家卢森堡企业在哈萨克斯坦成功开展业务，而该国商会未来也将继续扩大双边合作。

【编译：小米】