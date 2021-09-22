哈日合拍电影《马贼，时间之路》正式上映

哈通社/阿拉木图/9月22日 —— 哈萨克斯坦与日本合拍的剧情长片《马贼，时间之路》（The Horse Thieves. Roads of Time）22日正式在全国各大电影院上映。

影片由哈萨克电影制片厂和Tokyo New Cinema联合出品，并由哈萨克斯坦导演叶尔兰•努尔穆罕别托夫和日本导演竹叶丽莎共同执导。此外，第71届戛纳电影节最佳女演员的萨玛勒•叶斯利亚莫娃担任影片主要角色。

努尔穆罕别托夫在影片首映仪式上说：“我在戛纳电影节认识了日本导演竹叶丽莎。交谈中，她对这部电影的剧情表现出兴趣。之后，我们得到了日本制片人和哈萨克电影制片厂的支持，并进入了筹拍阶段。”

年仅14岁的影片男主角马蒂·梅纳伊达尔沃夫表示，影片拍摄过程中他克服了重重的困难。

“为了参与电影视镜，我从耶斯克市来到了阿拉木图。电影的剧情深深地吸引了我。最终，我获得了影片的主角。拍摄过程中，我遇到了很多困难。但是，导演和动作指导员帮了我很多的忙。”他说。

据悉，该片讲述了一个原本幸福无忧的家庭有一天却被一帮马贼毁于一旦，12岁的小男孩沃勒扎斯在遭遇父亲被杀后，同自己的妹妹们相依为命，开始了一段艰辛的日子，在他们最无助最困惑的时候，突然出现的陌生人向他们伸出了援助之手。

【编译：小穆】