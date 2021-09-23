亚行上调中亚地区经济体经济增长预期

哈通社/努尔苏丹/9月23日 -- 亚洲开发银行(亚行)22日下调了亚洲发展中经济体2021年的增长预期。

亚行在《2021年亚洲发展展望(更新)》中预测，亚洲发展中经济体今年的增长率为7.1%，而此前4月份的预测为7.3%。

亚行披露的数据显示，自4月份出现德尔塔变异病毒以来，亚洲发展中经济体的新冠肺炎病例有所增加。日新增病例在5月份达到了43万例的峰值。8月31日，日新增病例超过了16.3万例。同时，亚洲发展中经济体的疫苗接种进展仍不均衡，且落后于发达经济体。截至2021年8月31日，本地区只有28.7%的人口完成了疫苗接种，而美国和欧盟的疫苗接种率分别达到51.8%和58.0%。

本地区的复苏仍然呈现不均衡的态势。东亚地区今年的经济增长预期已从4月份的7.4%上调至7.6%，这是因为全球需求激增推动了该地区的出口。东亚地区2022年的增长预测保持在5.1%不变。作为该地区最大的经济体，中国2021年和2022年的经济增长预期分别保持在8.1%和5.5%。

由于中亚国家的经济增长前景陆续改善，中亚经济体今年的经济增长前景已从4月份预测的3.4%上调至4.1%。

亚行预计南亚地区今年的经济增速为8.8%，而4月份对该次区域的预测为9.5%。印度是南亚地区最大的经济体，其2021年的增长预期从11.0%下调至10.0%。

东南亚和太平洋地区的增长预期也已下调。东南亚地区2021年的增长预期已从4月份预测的4.4%下调至3.1%。太平洋地区的经济今年将收缩0.6%，而4月份的预期为今年增长1.4%。

亚行称，亚洲发展中经济体的通货膨胀仍将在可控范围内，今年预计为2.2%，2022年为2.7%。当前国际商品和食品价格上涨的趋势可能会加剧本地区部分经济体的通货膨胀。



