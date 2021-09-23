爱因斯坦手写相对论计算稿将拍卖

哈通社/伦敦/9月23日 —— 据中新社消息，英国《卫报》21日报道，著名物理学家爱因斯坦的一系列关键计算手稿将被拍卖，估价高达300万欧元。这份手稿显示，爱因斯坦在发展广义相对论的同时，为解释水星轨道上的异常现象而绞尽脑汁。

法国佳士得拍卖行和阿古特拍卖行将于11月23日在巴黎拍卖这份手稿，估价在200万至300万欧元之间。他们表示，这份手稿记录了广义相对论发展的一个关键阶段，“毫无疑问是有史以来拍卖过的最有价值的爱因斯坦手稿”。

这份手稿由爱因斯坦和他的朋友、合作者、瑞士工程师米歇尔·贝索，于1913年6月至1914年初撰写，共有54页，爱因斯坦写了26页，贝索写了25页，两个人共同写了3页。在手稿中，他们用爱因斯坦广义相对论的场方程早期版本解决了困扰科学界几十年的水星轨道异常问题，并进行了大量的修正和划除。

贝索离开苏黎世时带走了手稿。佳士得拍卖行表示：“多亏了他，这份手稿几乎奇迹般地来到了我们手中，因为爱因斯坦可能不会费心去保存工作文件。”这份手稿是仅存的两本记录广义相对论起源的著作之一，另外还有一本1912年末至 1913年初的笔记，目前保存在耶路撒冷希伯来大学的爱因斯坦档案中。

佳士得拍卖行的阿德里安·勒让德说：“爱因斯坦在这个时期以及1919年之前的亲笔签名极其罕见。”“它让我们对爱因斯坦的工作有了非凡的了解，并对这位20世纪最伟大科学家的思想进行深入研究。”