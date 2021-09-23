世界卫生组织：阿富汗医疗系统濒临崩溃

哈通社/日内瓦/9月23日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天警告说，阿富汗的卫生系统正处于崩溃的边缘。

当天，联合国负责人道主义事务的副秘书长兼人道救济协调员格里菲思宣布从联合国中央应急基金中拨款4500万美元，支持阿富汗摇摇欲坠的医疗系统。

格里菲斯说：“让阿富汗的医疗保健系统陷入崩溃将是灾难性的，全国各地的人们将无法获得初级医疗保健，如紧急剖腹产和创伤护理。”

喀布尔危机

刚刚结束对阿富汗首都喀布尔进行访问的世卫组织总干事谭德塞就这一问题发表评论说：国际资金削减迫使阿富汗的卫生保健提供者决定“抢救谁和让谁去死”。

谭德塞在喀布尔与塔利班代表、医疗专业人员和患者进行了会面。他表示，该国由世界银行予以实施的最大的卫生项目目前缺乏财政支持，导致数千个设施无法购买医疗用品和支付工资。

他解释说，尽管进入所有社区“不再受到阻碍”，但该项目只有不到五分之一的医疗设施仍然开放。

药品短缺

有报道称阿富汗许多地方的冷链医疗储存已经受到损害。谭德塞指出，“医疗服务的崩溃正在对基本和必需医疗保健的可获得性，以及对应急反应、根除脊髓灰质炎和新冠疫苗接种工作产生连锁影响。”

新冠风险

谭德塞指出，接治新冠患者的37家医院中有9家已经关闭，该国新冠应对措施“所有方面”的情况都在出现恶化趋势，从监测到检测和疫苗接种。

本月早些时候塔利班任命了一个完全由男性组成的临时内阁，人们对该国的妇女权利普遍感到担忧。谭德塞认为，妇女需要获得教育、医疗保健和从事卫生工作的权利。

他说:“由于运营的卫生设施越来越少，以及在卫生设施工作的女性卫生工作者越来越少，女性患者对寻求护理犹豫不决。我们致力于与合作伙伴合作，投资于女童和妇女的健康教育，并继续培训女性卫生工作者。”

世卫组织在阿富汗开展的行动致力于一项广泛的创伤方案，包括培训以及为130家医院和67个血库提供用品和设备。

新冠疫苗挑战

世卫组织的数据显示，在8月15日塔利班接管阿富汗权力之前，该国已有220万人接种了新冠疫苗。

谭德塞说:“最近几周，疫苗接种率迅速下降，而该国可用的180万剂新冠疫苗仍未使用。需要迅速采取行动，在未来几周内使用这些疫苗，并努力实现在年底前为至少20%的人口接种疫苗的目标。”

阿富汗是目前世界上仍在流行脊髓灰质炎的两个国家之一。谭德塞敦促重新采取行动，在阿富汗根除这一疾病。

谭德塞警告说，麻疹也在蔓延。但他说:“今年迄今为止只报告了一例野生脊髓灰质炎病毒病例，而2020年为56例，因此根除脊髓灰质炎的时机很好。然而，如果免疫基础设施开始崩溃，脊髓灰质炎项目将难以应对。”

他解释说，由于进入各个社区现在不成问题，世卫组织和合作伙伴可以开始全国范围挨家挨户接种脊髓灰质炎疫苗的运动，同时可以接种新冠疫苗。

受过教育的城市人口开始陷入饥饿

世界粮食计划署今天警告说，失业、缺乏现金和物价飞涨正在阿富汗创造一个新的饥饿阶层。农村社区在过去三年里遭受了两次旱灾，迫使许多人陷入饥饿状态，但现在城市居民第一次遭受与农村社区类似的粮食不安全状况。

根据该署最近进行的调查，只有5%的阿富汗家庭每天拥有足够的食物，而一半的家庭报告说，他们在过去两周内至少出现过一次没有食物用来充饥的情况。

粮食计划署表示，阿富汗的中产阶级也在挣扎。在家庭户主是受过中学或大学教育的人当中，只有10%的人能够每天为家人购买足够的食物。虽然受教育程度较低的人的情况更糟，但以前没有遭受饥饿之苦的家庭空前普遍陷入饥饿状态表明，阿富汗人面临的危机有多深。

物价飞涨对于陷入困境的阿富汗人来说犹如雪上加霜。自2020年以来，食用油价格几乎翻了一番，小麦价格上涨了28%。

由于国际援助的迅速撤离，加上无法获得海外资产，阿富汗正处于经济崩溃的边缘。反过来，这又加剧了现金危机，导致本币价值大幅下跌，外国投资戛然而止。随着就业和收入枯竭，更多家庭陷入粮食无保障的境地。

粮食计划署今年已向640万人提供了粮食援助，包括自8月15日塔利班接管权力以来的140多万人。

在8月和9月艰难的几周里，粮食计划署继续开展学校供餐方案，帮助男孩和女孩留在学校，避免营养不良，同时在当地生产和购买粮食时支持当地经济，并创造稳定的市场，支持当地农业，加强当地粮食系统。

粮食计划署表示，在冬天到来之前，它迫切需要2亿美元购买和储备食物，以向最脆弱的阿富汗家庭提供拯救生命的食物和营养援助。它强调，如果错过这一机会之窗，后果将是灾难性的。