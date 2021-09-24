哈萨克斯坦和奥地利将继续推进各领域合作

哈通社/努尔苏丹/9月24日 -- 哈萨克斯坦-奥地利政府间经济、农业、环境、工业、技术和技术合作委员会会议23日在首都努尔苏丹举行。

参会的奥地利代表团由奥地利联邦数字化和经济部总干事弗洛里安·弗劳舍尔率领。哈萨克斯坦方面则由委员会平级主席、哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托列巴耶夫率领出席。

会议就一系列双方共同关注的问题进行了讨论。

会上，海拉特·托列巴耶夫提议，通过引入新的合作形式，以平衡贸易和经济形势。

据其介绍，目前在哈萨克斯坦有 83 家奥地利资本公司和 25 家哈萨克-奥地利合资企业，分布在各个经济领域。此外，阿拉木图设有奥地利商会ADVANTAGE Austria ALMATY 的代表处，该机构对进一步深化两国经贸合作的机会感兴趣。

托列巴耶夫指出，哈萨克斯坦政府高度重视专门机构在两国合作中的重要性，特别支持哈奥企业在实体经济部门的合作。为了加强贸易合作，托列巴耶夫提出，双方可以相互提供可在两国间相互交易的商品清单。哈方有大约70种产品可以出口至奥地利市场，包括冶金、食品、石化、工程、建筑材料等。

此次会议上，双方还签署了旨在推动数字化、农业、旅游等领域合作发展的议定书。

【编译：木合塔尔·木拉提】