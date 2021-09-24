欧亚经济联盟将对中国产石墨电极征收反倾销税

哈通社/努尔苏丹/9月24日 -- 据欧亚经济委员会发布消息，欧亚经济委员会执委会决定对原产自中国，圆形横截面直径不超过520毫米的石墨电极征收反倾销税。反倾销税率根据生产企业的不同从14.04%到28.2%不等。决定自2022年1月1日起正式生效，为期5年。

此前，欧亚经济委员会已建议欧亚经济联盟境内的石墨电极消费者和制造商重建供应链和重新签订供货合同。制造商有义务签订长期供货合同被作为附件包含在本次征收反倾销税决议中。如果制造商不能履行相应义务，欧亚经济委员会执委会将重新审议征收反倾销税的决定，直至完全取消。

欧亚经济委员会贸易委员斯列普涅夫表示，反倾销调查期间，委员会就哈萨克斯坦企业关心的维持产品成本和保障供应等问题举行磋商。欧亚经济联盟国家部分石墨电极制造商承诺将为哈企业不间断供应此类产品，并确定了依据国际市场行情的定价公式。

采取反倾销措施的同时，欧亚经济委员会将对石墨电极供应商滥用市场支配地位情况开展价格监测和分析。

对中国产石墨电极征收反倾销税的决定是应部分俄罗斯企业申请，根据2020年4月至2021年10月开展的反倾销调查结果作出的。申请企业认为，2019年，中国生产商以倾销价格对欧亚经济联盟国家出口石墨电极，倾销幅度为34.9%。俄罗斯全系列石墨电极产品（用于电弧炉炼钢）均由雷诺瓦集团（Renova）旗下的EPM集团生产。

【编译：木合塔尔·木拉提】