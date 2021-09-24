日本厚劳相预计大部分地区可解除紧急宣言

哈通社/东京/9月24日 —— 据共同社报道，日本厚生劳动相田村宪久在24日的记者会上，就向19个都道府县发布的新冠疫情紧急事态宣言表明看法称，预计绝大部分地区将在本月30日到期时结束。

据报道，中央政府已将“全面解除”纳入视野，计划在正在美国访问的首相菅义伟回国后的28日，召开新冠感染症对策总部会议，正式做出决定。也有部分专家对此持谨慎意见。

田村表示“如果（疫情）减弱趋势这样持续下去，绝大部分地区都将接近解除标准”，还称“专家指出冬季可能会有一波疫情。即使解除，也必须请大家避免高风险行为”，呼吁贯彻防疫措施。

此外，对于从紧急事态宣言转为“防止蔓延等重点措施»的可能性，田村表示«正在关注近几日的减弱趋势会怎样”，将根据专家意见及各都道府县的意向，最终由中央政府做出判断。

菅义伟22日在首相官邸与田村、经济再生担当相西村康稔等相关阁僚展开磋商，着眼于本月底到期后全面解除，确认了疫情现状及今后的应对。此外，还探讨了如何应对正在8县适用的防止蔓延等重点措施。

内阁官房公布的截至21日的数据显示，在19个都道府县中，17个道府县已达到病床使用率不到50%这一解除宣言的标准等，医疗资源告急势头趋于改善。另一方面，东京和大阪仍然超过50%。