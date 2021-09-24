联合国秘书长呼吁各国签署禁止核试验条约

哈通社/纽约/9月24日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯23日再次敦促尚未签署或批准《全面禁止核试验条约》的八个主要国家立即签署或批准该条约。

在这一最新为促进该条约生效而举行的会议上，联合国裁军事务高级代表中满泉 (Izumi Nakamitsu) 代表秘书长发表了这番讲话。

接近普遍签署

《核禁试条约》于 1996 年通过，已有 185 个国家签署，其中 170 个国家已批准，包括三个拥有核武器的国家：法国、俄罗斯和英国。

然而，该条约要生效必须得到 44 个特定的核技术持有国的签署和批准，其中 8 个国家仍然“缺席”，这八个国家是中国、朝鲜、埃及、印度、伊朗、以色列、巴基斯坦和美国。

秘书长表示，禁止核试验是一个无核武器世界的基本要素。

他补充说，《全面禁试条约》“已经制定了一项几乎被普遍采用的反对核武器试验的规范”。

“令人失望和沮丧”

古特雷斯赞扬致力于使该条约生效的筹备委员会。他表示，筹备委员会为建立一个经过验证的、强大的全球核查系统而不懈努力，该系统可以对世界任何地方的核试验进行实时监测。

他说：“鉴于条约的必要性和完备情况，其尚未生效既令人失望又令人沮丧。 我们都知道这其中的原因——条约生效需要附件二中的其余八个国家的批准。”

他指出，“因此，我们集体安全的一个关键要素无法完全实施。我再次呼吁这些国家尽快签署和批准《核禁试条约》。 我还呼吁所有其他尚未签署或批准该条约的国家毫不拖延地签署或批准该条约。”

“悬而未决”

秘书长表示希望有一天不再需要召开这样的旨在推动条约生效的“第十四条会议”。 自1999年以来，联合国每隔一年举办一次这一会议，以推动签署和批准。

他说：“我们处于这种不确定状态的时间太久了。”

他强调，“没有任何规范或禁令可以取代具有法律约束力的禁令。各国必须借此机会加倍努力，创造性地思考，并且为了整个世界的安全而采取行动。”