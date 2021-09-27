阿斯塔纳国际交易所加入世界交易所联合会

哈通社/努尔苏丹/9月27日 -- 据阿斯塔纳国际交易所（AIX）官网消息，AIX已成为世界交易所联合会（WFE）正式会员。

WFE是由全球交易所和清算中心组成的行业协会，正式会员覆盖全球超过250家基础市场服务商，其中包括68家交易所。经过严格审查，第60届WFE大会以不记名投票方式通过并授予AIX正式会员资格。

WFE的宗旨是促进有组织和受监管的证券及衍生品市场发展、维护和推广，以满足全球资本市场需求，实现客户利益最大化。WFE与全球标准和政策制定者、监管机构、政府组织开展合作，支持和促进公正、透明、稳定、高效的市场发展。WFE与监管当局目标一致，即确保全球金融体系的安全和稳健。

WFE首席执行官南蒂尼·苏库马尔表示，欢迎AIX成为WFE正式会员。WFE接纳会员的标准、流程和审查非常严格，包括对交易所所在地市场结构和监管环境进行评估，对交易所利益相关方进行访问，并由及联合会其他会员进行审查。现在，AIX已成功加入由全球68家符合WFE标准的交易所组成的队伍之中。

AIX总裁贝克图洛夫表示，很高兴加入WFE，这表明AIX符合全球领先交易所的最高标准，并在发展创新和充满活力的地区资本市场中发挥着重要作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】