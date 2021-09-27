上半年我国药品进口量大幅提升

哈通社/努尔苏丹/9月27日 -- 哈萨克斯坦国家统计局发布数据，2021年1-8月，哈全国药品平均价格环比上涨0.3%，同比上涨3.3%。

药品价格上涨最快的地区包括曼格斯套州（+14.1%）、努尔苏丹市（+10.9%）和阿克莫拉州（+9.1%）。药品价格下降的地区包括库斯塔奈州（-0.1%）、巴甫洛达尔州（-0.1%）和江布尔州（-2.9%）。

2021年1-7月，哈累计进口各类药品1.24万吨，同比增长70.7%；进口额6.158亿美元，同比增长92.4%。

统计期内，哈自独联体国家进口药品5328吨，增长59.9%。其中，自俄罗斯进口药品4104吨，增长58.6%；进口额3840万美元，增长64.3%。自白俄罗斯和乌克兰分别进口454.5吨和449.6吨。

自非独联体国家进口药品7082吨，增长81.8%。其中，自中国进口药品1253吨，增长95.8%；进口额540万美元，增长63.8%。自印度和德国分别进口1046吨和947吨，进口额分别为4480万美元和1.08亿美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】