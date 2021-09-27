哈萨克斯坦青年钢琴家获得利兹国际钢琴比赛冠军

哈通社/努尔苏丹/9月27日--哈萨克斯坦青年钢琴家荣获利兹国际钢琴比赛冠军。

23岁的哈萨克斯坦选手阿利姆·贝森巴耶夫摘得每三年举办一次的利兹国际钢琴比赛金牌。

英国利兹国际钢琴比赛（Leeds International Pianoforte Competition）是全球最有影响力、最顶尖的钢琴比赛之一。创立于1961年，由英国范妮·沃特曼夫人爵士和马里恩·索普爵士资助而发起。 利兹国际钢琴大赛已经成为世界上最伟大的钢琴家开始职业生涯首选通道。大赛每三年在英国第三大城市利兹举办。

来自日本的选手获得比赛第二名，以色列选手获得第三。

值得一提的是，除了奖牌，阿利姆·贝森巴耶夫还获得了 2.5 万英镑的现金奖励。此外，他与华纳唱片公司签订了合同。

阿利姆·贝森巴耶夫表示，由于要演奏的作品数量众多，是最难的比赛之一。«获得比赛冠军后，华纳唱片公司发行了我的个人专辑，目前可通过 Apple Music 和 Spotify 收听。»

贝森巴耶夫当前在伦敦皇家音乐学院攻读硕士学位。他举办的大型音乐会，在欧洲观众中很受欢迎。



【编译：阿依波塔】