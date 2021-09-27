哈萨克斯坦—沙特阿拉伯联合投资商业论坛在努尔苏丹召开

哈通社/努尔苏丹/9月27日--哈萨克斯坦—沙特阿拉伯联合投资商业论坛27日在努尔苏丹召开。

沙特投资部大臣哈立德-法利赫(Khalid Al-Falih)率领的沙特代表团访问首都努尔苏丹市，以出席哈萨克斯坦-沙特阿拉伯政府间贸易、经济、科学、技术和文化合作委员会第五次会议。

论坛开幕式上，哈萨克斯坦贸易和一体化部部长巴赫特·苏力坦诺夫谈到了两国合作的新机遇。

«这一平台是加强哈萨克斯坦和沙特阿拉伯双边合作的最重要工具之一， 作为跨部门委员会的主席，我非常重视这项工作。 沙特阿拉伯王国是哈萨克斯坦在中东地区的重要合作伙伴，两国元首之间的密切合作将是合作互利的良好基础，我们在两国之间建立了直接联系。»他说。

据其介绍，尽管受疫情影响，今年前七个月，两国双边贸易增长36.5%。

«危机年代加剧了全球经济的结构性变化。沙特阿拉伯至2030 年的国家发展计划和哈萨克斯坦至2050 年的发展计划的共同目标是—实现经济多元化，减少对自然资源出口的依赖，进入最发达国家的行列。在这方面，两国加强合作潜力巨大。目前，哈萨克斯坦有 11 家沙特阿拉伯合资公司，主要从上表零售、信息通信和政府交易领域工作。»他说。

【编译：阿依波塔】