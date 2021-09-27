尼格马图林会见土耳其大国民议会议长穆斯塔法·森托普

哈通社/努尔苏丹/9月27日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林27日会见对哈萨克斯坦进行正式访问的土耳其大国民议会议长穆斯塔法·森托普，并就进一步深化两国议会间合作达成共识。

会谈期间，双方讨论了进一步加强两国议会间的合作问题。

尼格马图林表示，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫一直特别关注发展与土耳其的关系问题。 如今，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也在延续这一政策，进一步加强了努尔苏丹和安卡拉之间的牢固联系。

马吉利斯议长表示，土耳其大国民议会议长对哈萨克斯坦的正式访问对加强议会间关系具有重要意义。同时，向他介绍了哈萨克斯坦立法工作的最新变化。

穆斯塔法·森托普表示，很高兴突厥语国家议会大会第十届全体会议将在突厥斯坦市召开。“此外，明年将是土耳其与哈萨克斯坦建交的30周年，对我们来说，这也非常重要。 ”

在这方面，森托普先生指出了哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在加强突厥语国家关系方面的重要作用，并表示哈萨克斯坦对土耳其来说有着特殊的地位，是其精神中心。

此外，双方指出，议会间对话、议会委员会之间的建设性接触将推动哈萨克斯坦和土耳其加强合作。

值得一提的是，对哈萨克斯坦进行正式访问的土耳其大国民议会议长穆斯塔法·森托普将出席突厥语国家议会大会第十届全体会议。

【编译：阿依波塔】