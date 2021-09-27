德国大选初步计票结果显示社民党领先

哈通社/柏林/9月27日 —— 据新华社报道，德国联邦选举委员会27日凌晨公布了26日联邦议院选举的初步计票结果，德国社会民主党（社民党）以微弱优势领先主要竞争对手总理默克尔所在的联盟党（由基民盟和基社盟组成）。

初步计票结果显示，以现任副总理兼财政部长朔尔茨（前译肖尔茨）为总理候选人的社民党得票率为25.7%，以北莱茵-威斯特法伦州州长拉舍特为总理候选人的联盟党得票率为24.1%。

绿党以14.8%的得票率居第三位，自由民主党获得11.5%的选票，右翼的德国选择党得票率为10.3%。左翼党的得票率为4.9%，很有可能无法达到5%的进入联邦议院的门槛。

社民党和联盟党选后均表示，希望未来能领导新政府。从目前的得票率来看，两党均有可能在选后的组阁谈判中形成在联邦议院中过半数议席的政党联盟，从而组成联合政府。

本次联邦议院选举的正式计票结果将于未来几天发布。

德国是联邦制国家，实行议会共和制，议会由联邦议院和联邦参议院组成。作为国家政治权力中枢，联邦议院行使立法权，监督法律执行，选举联邦总理等国家机构负责人，监督联邦政府工作等，通常每4年选举一次。由于已执政16年的现任总理默克尔宣布不再参选，本届联邦议院选举后德国将进入“后默克尔时代”。