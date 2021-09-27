世卫组织建议针对部分新冠患者采用抗体组合疗法

哈通社/日内瓦/9月27日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织日前对全球针对2019冠状病毒病的“武器库”中又增加了一种治疗方法表示欢迎，但同时敦促制药公司和政府解决美国再生元公司（Regeneron）中和抗体组合疗法的高价和产量有限问题，并确保安全和适当地使用这种药物。

世卫组织今天就治疗某些新冠患者使用中和抗体组合疗法做出了“有条件”地建议。

由美国再生元公司首先推出的这种疗法是为新冠患者提供卡西瑞单抗（casirivimab）和伊德单抗（imdevimab）两种药物的组合治疗，并在去年11月获得美国药品与食品管理局的紧急批准。

成本高，产量低

世卫组织表示，鉴于卡西瑞单抗和伊德单抗的成本高昂且供给不足，国际药品采购机制（UNITAID）正在与罗氏制药公司进行谈判，该公司目前正在以更低的价格生产中和抗体组合疗法药物，并在所有地区公平分配，尤其是在低收入和中等收入国家。

世卫组织还在与在该公司讨论，按照该组织设定的分配标准，通过联合国儿童基金会捐赠和分发抗体组合药物。

与此同时，世卫组织已向可能希望提交其抗体组合产品进行资格预审的制药商发出呼吁，这将有助于提高产量，从而提高这种治疗方案的可用性并扩大可及性。

世卫组织还呼吁共享技术以制造生物仿制药，以便所有可能需要这种疗法的患者都能获得。

治疗挑战

此外，世卫组织指出，抗体组合疗法还存在与抗体相关的可行性挑战，例如静脉给药；基于对非重症和重症至危重症患者的试验。在门诊环境中，这可能是一个挑战。因此，皮下给药且使用最低剂量可能是一种选择。这种疗法的管理需要专门的诊所，需要足够数量的抗体，以及训练有素的医务人员，以确保安全有效地管理药物。

适用患者

为了不加剧卫生不公平和药物的有限性，世卫组织建议对两种患者使用这一治疗方法：非重症且住院风险较高的患者，以及血清阴性状态的重症或危重症患者，即那些经准确的快速测试确定未自然产生针对新冠病毒的抗体的患者。世卫组织指出，这两组患者最能受益于此种疗法。