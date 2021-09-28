总理：必须高质量执行总统关于加工业领域的指示

哈通社/努尔苏丹/9月28日--政府总理阿斯哈尔·马明在28日召开的政府例行工作会议上，就落实工业化地图问题下达一系列工作指示。

总理表示，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中提出了至 2025 年将加工业出口增长1.5倍、劳动生产率提高30%的任务，而及时并高质量地实施工业化地图项目是实现这些目标的关键因素。 今年，计划在全国范围内启动价值约1.2万亿坚戈的128个项目， 这将使产量增加1万亿坚戈，出口增加8亿美元，并创造约1.2万个工作岗位。

在这方面，总理指出，卡拉干达和阿拉木图州，以及奇姆肯特市的工业化项目实施情况呈积极趋势。

“另外，有7个地区需要推进项目的实施进度。我指示各地政府实时监督项目进度，并保障在年底前投入使用 。 ” 他说。

他表示，选择高质量项目纳入工业化地图非常重要。

“应优先考虑出口潜力、高度本地化和加工、进口替代、原材料供应问题。 工业部应在这些领域加强与投资者的合作。 总的来说，总统关于确保加工业增长的指示必须高质量和及时地得到执行。 ” 总理说。

【编译：阿依波塔】