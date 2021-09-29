欧亚经济委员会研究氢能发展前景

哈通社/努尔苏丹/9月29日 -- 欧亚经济委员会工业和农工综合体委员卡马良早前会见俄罗斯氢能和电化学技术中心主任库列肖夫，研究欧亚经济联盟氢能发展前景。

双方讨论了全球氢能发展趋势，氢生产、储存、运输和使用技术，以及欧亚经济联盟绿色氢能领域的科研成果。双方同意组建工作组，邀请联盟成员国科研机构以及有意愿的生产商和消费者加入。

卡表示，促进欧亚经济联盟氢能市场快速发展的主要原因：一是联盟成员国为履行《巴黎协定》义务而减少二氧化碳排放量；二是随着内燃机逐步淘汰，氢能可满足交通运输对燃料的需求；三是联盟成员国实施基础工业脱碳政策。联盟成员国发展氢能与全球气候治理密切相关，具有重要意义。

据国际氢能委员会数据，目前，全球氢能源需求为1.16亿吨/年，主要消费者为炼油厂（占比33%）、氨生产商（27%）、甲醇生产商（10%）和冶金厂（3%）。全球氢能消费规模逐年增长，较1975年增长2倍。氢能是一种新型能源载体，有望解决气候问题，可用于工业、交通、动力、建筑等领域能源积累、储存和运输。联盟成员国积极开展氢能科研合作，有利于提高各国氢能竞争力。

【编辑：木合塔尔·木拉提】