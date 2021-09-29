“霍尔果斯-东门”经济特区扩大优先经营活动类型

哈通社/努尔苏丹/9月29日 -- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部计划对2018年2月27日发布的第142号政府令作出修订，扩大«霍尔果斯-东门»经济特区优先经营活动类型，增加海水养殖和淡水养殖等项目。相关政府令草案已在政务公开门户网站上发布，2021年10月29日前供公众讨论。

政府令草案的说明文件指出，实施水产养殖项目有助于实现进口替代，对中国和中亚国家出口大西洋鲑，引进先进技术（循环水养殖系统、封闭供水装置），创造就业岗位。目前，«霍尔果斯-东门»经济特区的优先经营活动类型包括：1.仓储及配套运输；2.食品生产；3.皮革及制品生产；4.纺织品生产；5.非金属矿产品生产；6.化工品生产；7.除机械设备外的金属制品生产；8.机械设备生产；9.根据设计概算文件建设展馆、博物馆、仓库和办公楼；10.根据设计概算文件建设运营用于开展优先经营活动的设施。

2020年12月，哈政府通过《2030年前渔业发展规划》，计划将鱼类产品年出口量从30吨提高至13.6万吨，进口量从4.5万吨降至2.5万吨；将国内市场消费量从6.7万吨提高至13.4万吨；计划未来10年累计吸引投资5400亿坚戈，其中3400亿坚戈为私人投资，2000亿坚戈为预算拨款。《规划》提出，将哈鱼类养殖量从2020年的9000吨提高至27万吨。为此，计划开发利用潜在天然水域，实施新的养殖项目，促进现有养殖场达到设计产能，新建约1283个养殖场。

【编辑：木合塔尔·木拉提】