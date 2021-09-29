统计局发布国内全职员工收入情况分析报告

哈通社/努尔苏丹/9月29日 -- 哈萨克斯坦国家统计局在2021年4月份分析针对国内行业职工人数及计提工资金额分布情况开展了一项研究。

据了解，相关研究分析每年都会进行一次，主要面向各行业在职的全职员工，并且涵盖了所有大型企业和30%的中小型企业样本。

该研究使用了 2021 年 4 月的实际应计工资数据，并考虑了所有附加费、津贴、奖金、税收和养老金缴款。

研究报告统计结果显示，2021年4月国内各行业全职员工人数为289.59万人，其中男性（134.49万人）占46.4%，女性（155.10万人）占53.6%。

员工平均月工资情况与领取该标准工资的人数占比分布分别为：

45 000坚戈 – 1.2%；45 000 ~105 000坚戈 – 25.8%；105 000 ~210 000坚戈 – 36.9%；210 000 ~ 300 000 坚戈 – 16.6% ；300 000~420 000 坚戈 – 10.6%；420 000 ~600 000坚戈 – 5.0%；600 000~750 000坚戈 – 1.6%；750 000~900 000坚戈 – 0.8%；900 000坚戈以上 -1.5%。

各行业当中，平均工资在75 000 坚戈左右的全职员工人数最多的是教育行业（49.7%），而工资超过450 000坚戈的全职员工大多集中在采掘业。

研究报告称，全职员工平均工资的中位数为157 863坚戈，平均工资模态值为173 249坚戈，平均工资差异化系数为6.0。

在员工受教育水平与薪资的分布方面，中等教育程度的员工平均工资为146 879坚戈，高等教育程度平均工资为281 509坚戈，研究生教育以上平均工资为365 625坚戈。

员工年龄段与薪资分布方面，16~24岁平均月薪150 240坚戈，25~28岁189 051坚戈，29~34岁223 964坚戈，35~44岁247 825坚戈，45~54岁226 780坚戈，55 ~ 64 岁211 395 坚戈，65 岁以上为 237 661 坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】