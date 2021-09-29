统计局发布国内全职员工收入情况分析报告
据了解，相关研究分析每年都会进行一次，主要面向各行业在职的全职员工，并且涵盖了所有大型企业和30%的中小型企业样本。
该研究使用了 2021 年 4 月的实际应计工资数据，并考虑了所有附加费、津贴、奖金、税收和养老金缴款。
研究报告统计结果显示，2021年4月国内各行业全职员工人数为289.59万人，其中男性（134.49万人）占46.4%，女性（155.10万人）占53.6%。
员工平均月工资情况与领取该标准工资的人数占比分布分别为：
45 000坚戈 – 1.2%；45 000 ~105 000坚戈 – 25.8%；105 000 ~210 000坚戈 – 36.9%；210 000 ~ 300 000 坚戈 – 16.6% ；300 000~420 000 坚戈 – 10.6%；420 000 ~600 000坚戈 – 5.0%；600 000~750 000坚戈 – 1.6%；750 000~900 000坚戈 – 0.8%；900 000坚戈以上 -1.5%。
各行业当中，平均工资在75 000 坚戈左右的全职员工人数最多的是教育行业（49.7%），而工资超过450 000坚戈的全职员工大多集中在采掘业。
研究报告称，全职员工平均工资的中位数为157 863坚戈，平均工资模态值为173 249坚戈，平均工资差异化系数为6.0。
在员工受教育水平与薪资的分布方面，中等教育程度的员工平均工资为146 879坚戈，高等教育程度平均工资为281 509坚戈，研究生教育以上平均工资为365 625坚戈。
员工年龄段与薪资分布方面，16~24岁平均月薪150 240坚戈，25~28岁189 051坚戈，29~34岁223 964坚戈，35~44岁247 825坚戈，45~54岁226 780坚戈，55 ~ 64 岁211 395 坚戈，65 岁以上为 237 661 坚戈。
【编译：木合塔尔·木拉提】