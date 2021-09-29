尤努斯·埃姆雷土耳其-哈萨克语诗集介绍会在突厥斯坦举行

哈通社/努尔苏丹/9月29日--尤努斯·埃姆雷土耳其-哈萨克语版诗集介绍会在土耳其大国民议会议长穆斯塔法·森托普和哈萨克斯坦议会下院议长努尔兰·尼格玛图林的共同出席下，在突厥斯坦市举行。

同时，突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克·舒克耶夫、国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里、突厥语国家议会大会（TurkPA）秘书长阿勒腾别克•玛玛尤苏珀夫、土耳其驻哈萨克斯坦特命全权大使乌夫科·耶凯吉、哈萨克斯坦驻土耳其大使阿布扎勒•萨帕尔别克吾勒、哈萨克斯坦和土耳其议会议员，以及土耳其社会杰出人士等出席介绍会。

国际突厥学院院长达尔汗·克德尔艾里主持诗集介绍会。

突厥学院在尤努斯·埃姆雷年和土耳其语年出版发行的诗集包括哈萨克诗人斯威特哈里·努尔詹的文学翻译和原文。

土耳其大国民议会议长穆斯塔法·森托普和哈萨克斯坦议会下院议长努尔兰·尼格玛图林的共同为珍贵书籍剪彩。

穆斯塔法·森托普在剪彩仪式之后的讲话中表示，尤努斯·埃姆雷的书籍能在其老师霍贾•艾哈迈德•亚萨维陵墓所在的神圣突厥斯坦市出版，具有重要的象征意义。

哈萨克斯坦下院议长尼格马图林表示，这一活动是两国牢固兄弟关系进一步加强的明确标志。

【编译：阿依波塔】