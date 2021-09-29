首任总统会见阿塞拜疆国民议会议长

哈通社/努尔苏丹/9月29日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫29日会见正在对哈萨克斯坦进行正式访问的阿塞拜疆国民议会（议会下院）议长萨黑巴·加法罗娃。

纳扎尔巴耶夫指出，阿塞拜疆国民议会议长的此次访问，将为哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间的议会间合作关系发展带来新的动力。

纳扎尔巴耶夫说：“突厥语国家议会大会（TurkPA）第十届大会日前在突厥斯坦市成功举行。2018年，突厥斯坦市获得了州府地位。您也亲眼看到了城市在短时间的发展成果。我们原计划于今年在这里举办突厥语国家元首峰会。但是，受疫情影响，峰会改为线上模式举行。”

首任总统指出，他多年为进一步加深哈阿两国合作关系做出了努力。

“我与已逝世的盖达尔•阿利耶夫和现任总统伊利哈姆·阿利耶夫的个人关系非常好。对我们来说，这份友谊非常珍贵。”他说。

阿塞拜疆国民议会议长就首任总统的热情接待表示了感谢，并向他转达了阿塞拜疆总统阿利耶夫的诚挚问候。

加法罗娃高度评价了两国合作关系的发展水平，并对哈萨克斯坦首都的飞速发展感到惊叹。

【编译：小穆】