意大利运动员加盟阿斯塔纳自行车队

哈通社/努尔苏丹/9月29日 —— 阿斯塔纳自行车队（Astana Pro Team）29日官方宣布，意大利职业自行车选手詹尼•莫斯孔（Gianni Moscon）正式加盟车队。

阿斯塔纳队与27岁的意大利运动员签署了为期两个赛季的合同。

莫斯孔说：“我在职业生涯上做出了重要的决定。截至目前，我已经积累了丰富的经验，并希望在效力阿斯塔纳期间发挥出自己的优势，为车队取得佳绩做出努力。希望与新的团队和教练开展有效的合作。”

据悉，莫斯孔2016年获得挪威北极赛（Arctic Race of Norway）冠军和科皮和巴塔利国际周（Settimana Internazionale Coppi e Bartali）第三名。2017年 ，他在意大利全国公路锦标赛中获得冠军。2018年，莫斯孔在环广西、意大利全国公路计时赛、环托斯卡纳自行车赛（Giro di Toscana）和乌戈·阿戈斯托尼杯（Coppa Ugo Agostoni）比赛中获得冠军。2021年，他在卢加诺大奖赛（ Gran Premio di Lugano ）中获得第一名。

【编译：小穆】