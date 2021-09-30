哈萨克斯坦电影《诗人》首映仪式将在东京举行

哈通社/努尔苏丹/9月30日--据阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂消息，著名导演达列詹·沃穆尔巴耶夫的电影《诗人》的世界级放首映仪式将在第34届东京国际电影节框架下举行。

东京国际电影节（T.I.F.F）是世界9大A类竞赛型国际电影节活动之一，今年的电影节将于10月30日至11月8日期间举行。

电影根据文化和体育部的要求，由国家电影支持中心和阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂联合拍摄。

电影《诗人》讲述了一个名不见经传的作家迪达尔的故事， 剧本改编自德国作家赫尔曼·黑塞的作品。

导演达列詹·沃穆尔巴耶夫表示，电影《诗人》主要面向国内观众。“和我之前拍过的其他电影不同，这部无论是内容还是电影情节中所讲述的问题，都属于民族主义题材。电影中提出了与哈萨克语言和文学相关的很多问题， 但这又是一个普遍的问题，如今有多少语言面临消失。 ”

东京国际电影节是一个获得国际电影节联盟承认，和戛纳国际电影节、威尼斯国际电影节、柏林国际电影节等著名电影节齐名的、亚洲最大的电影节，也是日本国内唯一获得国际电影制片人协会承认的A类竞赛型国际电影节活动。

今年，组织方收到了来自 113 个国家的 1533 份申请。 最后，有15部影片入选电影节的主竞赛单元，其中10部将首次放映。

【编译：阿依波塔】