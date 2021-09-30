日本新冠住院患者绝大多数未接种疫苗

哈通社/东京/9月30日 -- 据日本共同社报道，日本国立国际医疗研究中心29日宣布，对国内医疗机构报告的感染新冠病毒的3417名住院患者进行分析后发现，其中约9成为未接种疫苗或仅接种1剂的人。接种过2剂的人约为1成，在住院者中所占比例很低。

在一般认为接种疫苗后产生充分免疫的时期感染被称为«突破性感染»。确认到有54人在接种2剂疫苗的14天过后发病，但其症状往往较轻。

此次的分析对象为7月1日以后住院的人，有2456人未接种、654人接种1剂，307人接种2剂。

在知道是接种2剂疫苗的14天过后发病的54人中，65岁以上44人，有基础疾病者为46人。其中有2人死亡，为80多岁女性和60多岁男性，均有心功能不全等多种基础疾病。54人的平均年龄高于未接种者和接种1剂者，但住院时的重症程度较低。65岁以上者出现发热或咳嗽等症状的比例也较低。

此次公布的是住院者的数据，因轻症或无症状而未住院的接种后感染者应该也不在少数。该中心的医生松永展明表示：«完成2剂接种之前有必要加以注意。另一方面，会存在一定数量的突破性感染。»

【编辑：木合塔尔·木拉提】