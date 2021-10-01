日本全面解除紧急宣言 时隔半年向“日常”迈步

哈通社/努尔苏丹/10月1日-- 据共同社消息，伴随新冠疫情蔓延向日本19个都道府县发布的紧急事态宣言和在8个县适用的防止蔓延等重点措施1日全面解除。这是时隔约半年没有任何地区处于宣言或重点措施之下。防疫行动限制将分阶段放宽，长期持续的自我克制期间终于告一段落。此前停业的各地观光设施也再度营业，朝着恢复人员往来和面对面交流可自由展开的日常生活迈出了一步。

在受今年第16号台风«蒲公英»影响降雨的东京站（东京都千代田区），打伞的上班族等脚步匆匆，人流交错。横滨市的公司职员中村Konomi（31岁）笑着说：«要是贴近普通生活，非常欢迎。»她回顾此前称«行动受限，互相监视，存在这样的憋闷感»。她表示，«去年的话感染几百人也会引得一片哗然。存在习惯这一情况的部分，因此将不放松警惕。»

等待客人的出租车司机铃木胜则（80岁）说：«远程办公成为理所当然，也没有了工作结束后去喝一杯的情况，一直以来持续营业额难见增加的日子。我相信街道将恢复活力，客人会增加。»

全国无任何地区处于宣言或重点措施之下的情况是4月4日以来的首次。配合全面解除，政府修改了防疫对策指针«基本应对方针»。允许对象地区的餐饮店延长营业时间和提供酒类。此外还上调了体育运动和音乐会等活动入场人数的上限。