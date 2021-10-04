总统视察江布尔州新冠疫苗生产厂

哈通社/努尔苏丹/10月4日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日对江布尔州进行的工作视察框架下，访问了Otarbiopharm 生产免疫生物药物的生物制药厂。

据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统对该州的工作视察始于对阔尔岱县直属生物安全问题研究所的新冠疫苗生产厂的访问。

视察期间，总统了解了疫苗厂的生产技术线、实验室设备和移动反应器。

生物安全问题研究所所长昆苏鲁·扎卡利亚向总统介绍了进一步发展生物安全研究所计划。

该工厂将生产符合国际标准 (GMP) 的免疫生物药物，包括新冠、流感、肺结核、布鲁氏菌病、结节性皮炎和其他传染病疫苗。

计划每年生产3000万至6000万剂生物药物， 该项目的总造价为156亿坚戈。

根据相关负责人的介绍，该工厂于今年9月16日启动10 万剂疫苗生产。

值得一提的是，在独联体国家中，只有哈萨克斯坦和俄罗斯生产COVID-19 疫苗。

在与工厂工作人员的交谈中，总统指出了该项目的重要性，并表示相信国产疫苗将为抗击新冠肺炎疫情和改善民众健康做出重大贡献。

此外，总统还表示，计划明年开始将国产新冠疫苗出口至阿拉伯联合酋长国和其他国家。

【编译：阿依波塔】