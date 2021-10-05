电影《穆哈哈利》即将上映 讲述哈萨克诗圣最后的时光

哈通社/努尔苏丹/10月5日 – 讲述哈萨克斯坦«诗圣»穆哈哈利·（穆哈梅德哈利）•马卡塔耶夫人生故事的传记影片《穆哈哈利》将于10月21日在全国各大院线同步上映。

影片由哈萨克电影制片厂制作，导演为波拉特·卡里姆别托夫。

本片主要演员包括阿斯兰别克·詹巴拉耶夫、托勒哈奈·贝森巴耶娃、阿吉扎·热斯巴耶娃、巴赫特詹·卡吉木汗、饶仙·玛姬托娃、包尔詹·卡普塔海等。

影片拍摄工作于2019年在东哈州乌斯卡曼市启动。根据导演的介绍，这部影片主要聚焦在了诗人穆哈哈利·马卡塔耶夫人生最后几年的时光，尤其对其命运具有重要影响的哈萨克苏维埃作家协会会议前后发生的故事。

«这部影片不仅仅是诗人的故事，也是属于人性的、人的命运的故事。»导演说。

哈萨克电影公司已在YouTube频道公布了影片的1分钟预告片。

穆哈哈利·马卡塔耶夫（1931~1976）是哈萨克斯坦著名的诗人、作家和翻译家，其作品因非凡的文采而备受哈萨克人民的喜爱。哈萨克斯坦总统托卡耶夫在诗人诞辰纪念日上曾表示：«穆哈哈利的诗歌——是哈萨克的精髓。»

【编译：木合塔尔·木拉提】