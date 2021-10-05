克孜勒奥尔达州州长会见欧洲复兴银行代表

哈通社/努尔苏丹/10月5日--克孜勒奥尔达州州长古丽莎拉•阿布德哈勒科娃5日与欧洲复兴开发银行代表举行了会谈。

克孜勒奥尔达州州长古丽莎拉•阿布德哈勒科娃会见欧洲复兴开发银行哈萨克斯坦公司经理侯赛因·奥兹汗。

会谈期间，双方讨论了进一步发展两国经贸关系问题。

州长首先就侯赛因·奥兹汗出任的新职务表示了祝贺。

阿布德哈勒科娃表示，克孜勒奥尔达州是与欧洲复兴开发银行实施联合项目的主要地区之一。

“迄今为止，已与该行实施了4个联合项目，分别是供热、供水、供电和公交车队方面的项目。铺设了6.3公里的供热管道，以向克孜勒奥尔达州首府供热。为了升级水系统，购买了专用设备和移动实验室。 克孜勒奥尔达市和希耶勒县的电力线和变电站得到了升级。负责这三个项目的公用事业单位正在按时履行对欧开行的义务。在克孜勒奥尔达市，正在联合开展创建公交车队项目。项目框架下，购买了112辆公共汽车，其中92辆是通过欧洲复兴开发银行购买的。 ” 她说。

在这方面，州长提议重新考虑银行发放的贷款额度，并延长还款期限。

此外，经双方同意，克孜勒奥尔达至杰兹卡兹甘高速公路的重建工程也将启动。

计划在近期交付使用的208公里道路，将在战略方向上增加客货运量。

侯赛因·奥兹汗表示，有必要按时落实每一项工作。同时，他对进一步发展双边合作表示了信心。

【编译：阿依波塔】