哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦国民警卫队间将加强合作

哈通社/努尔苏丹/10月5日 – 哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦国民警卫队将进一步加强双边合作，并计划开展联合训练。

据内务部新闻中心官网（Polisia.kz）消息，9月29日~10月3日期间，哈萨克斯坦内务部副部长兼国民警卫队总司令鲁斯兰·贾克斯勒科夫中将率领哈萨克斯坦共和国国民警卫队代表团应邀对乌兹别克斯坦进行了工作访问。

此次访问旨在交流作战经验，加强双方各领域合作。

访问期间，鲁斯兰·贾克斯勒科夫中将一行人与乌兹别克斯坦国民警卫队总司令鲁斯塔姆·朱拉耶夫少将举行了会晤，双方就合作相关的一系列问题进行了讨论，并达成了多项协议。双方特别就重要政府设施和目标保护、两国特种部队联合特种战术演习以及乌兹别克斯坦与哈萨克斯坦国民警卫队军事学院交流教育项目实施等问题进行了讨论。

双方还就联合开展军事训练以及相互参加军事竞赛等合作事宜达成了共识。乌兹别克斯坦国民警卫队总司令朱拉耶夫少将表示，有兴趣派团参加旨在庆祝哈萨克斯坦警务部队成立30周年的 «军号-2022»国际军乐音乐节以及哈萨克斯坦共和国部长杯国际武术锦标赛。贾克斯勒科夫中将则指出，双方将继续在发展、加强和公共安全方面的合作。

访问框架下，哈萨克斯坦国民警卫队代表团还参访了乌兹别克斯坦公共安全大学等一系列涉事，了解了乌国民警卫队的相关信息。

【编译：木合塔尔·木拉提】