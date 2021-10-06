世界和传统宗教领袖大会秘书长指出大会宗旨

哈通社/努尔苏丹/10月6日-- 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫在6日召开的世界和传统宗教领袖大会秘书处第十九次会议上表示，世界和传统宗教领袖大会是国际议程上的独特倡议。

哈萨克斯坦参议院议长、世界和传统宗教领袖大会秘书处秘书长玛吾林·阿什姆巴耶夫指出，世界和传统宗教领袖大会是国际议程上的独特倡议，也是全球宗教间对话的有效机制。哈萨克斯坦自独立以来，形成了基于共同为国家的未来负责、不分种族或宗教尊重和保护公民的权利原则的和平与民族对话模式。

“今年是哈萨克斯坦独立的30 周年。在此期间，我们形成了自己的和平、民族团结和宗教间对话模式。由哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫奠定基础的该方向已经证明其有效性和可行性。如今，在哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统的领导下，确保民族间和宗教间和谐的政策仍在继续。世界和传统宗教领袖大会会议和秘书处会议是哈萨克斯坦发展道路上不可缺少的一部分。 ” 他说。

参议院议长还指出，由于近年来发生的新冠肺炎大流行和其他全球性问题，今年的秘书处会议是在相当困难的形势下召开。其中包括地缘政治和地缘经济因素导致的国际紧张局势升级等。

“ 在这种情况下，精神领袖的主要任务应该是在和平、道德、社会和谐和相互支持等理念框架下，形成正确的价值观体系和团结人们，世界和传统宗教领袖大会的宗旨也是这个。因此，我们衷心感谢大家对论坛的积极参与。”大会秘书长说。

【编译：阿依波塔】