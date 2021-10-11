哈萨克斯坦吸引外国直接投资增速领先独联体国家

哈通社/努尔苏丹/10月11日 -- 哈萨克斯坦总理阿斯哈尔·马明日前以书面形式回答议员质询，介绍实施国家投资战略和利用外资情况。

马明表示，2017年，哈首任总统-民族领袖纳扎尔巴耶夫在总统国情咨文中指出，吸引外国投资并保持在本地区领先地位，对于哈经济具有重要意义。

为落实纳的指示精神，哈政府会同世界银行共同制定了《2018-2022年国家投资战略》。《国家投资战略》确定了5项重点目标和70项落实措施，其中，50项措施已执行完成，20项长期措施预计将在2022年前落实到位。

截至目前，《国家投资战略》提出的5项重点目标中，4项指标已经实现，包括2018-2020年非原材料部门固定资产投资规模较2016年分别增长41.9%、45%和56.4%；2018-2020年非原材料部门外资完成固定资产投资规模较2016年分别增长32.1%、58.5%和38%；2018-2019年外国直接投资净流入规模较2016年分别增长13.6%和13.9%；2018-2019年外国直接投资占当年GDP的比重均为17.7%。

由于受到新冠肺炎疫情影响，全球外国直接投资（FDI）总规模同比下降35%，转轨经济国家受到的影响尤为严重，同比下降58%。哈萨克斯坦同期吸引外国直接投资只下降了30%。

据联合国贸发会议（UNCTAD）统计，截至2021年7月，哈萨克斯坦利用外国直接投资规模继续领先中亚国家，外国直接投资净流入增速在独联体国家和无出海口国家，以及转轨经济国家中均居于首位。

【编译：木合塔尔·木拉提】