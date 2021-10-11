上月劳动力市场对教师的需求最高

哈通社/努尔苏丹/10月11日 -- 上个月国内劳动力市场上对学历有要求的行业中，金融和司法领域求职者数量最多。

据哈萨克斯坦人力资源开发中心消息，2020年9月份，国内劳动力市场上，求职人数最多的领域分别是律师、体育教师和金融分析师。其中，律师行业的331个空缺职位收到了790份求职申请，体育教师行业965个空缺职位收到了1300份求职申请，金融分析师行业24个空缺职位收到了238份求职申请。

消息还指出，在非技术警卫和社区发展工作者有关的岗位竞争也很激烈。

在用人单位方面，教育、农业等服务领域以及统计和社会学领域的企业在电子劳动力交易所公布的职位空缺数量最多。

从地区来看，教育领域用人需求旺盛的地区包括阿拉木图（360个职位空缺）、阿克托别（2700个）、卡拉干达（2300个）和努尔苏丹（2300个）。而在南部地区，农业领域的职位空缺数量最多，特别是在突厥斯坦（3500）、阿拉木图（230）和江布尔（160）。

值得一提的是，随着各地陆续恢复常规教学模式，以及新建学校数量的增加，教育领域用工需求出现了较大的增长，上个月在该领域至少增加了1.8万个工作岗位。

总体而言，9月份哈国劳动力市场上对司机、教育工作者和装载机操作人员的需求最高。

【编译：木合塔尔·木拉提】