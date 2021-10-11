世卫组织报告：世界需要加大对精神健康的投入

哈通社/日内瓦/10月11日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织日前发表的最新《精神卫生地图集》(Mental Health Atlas)中表示，虽然新冠大流行日益表明对精神卫生支持的需求在不断增长，但世界各地却无法为人们提供所需的精神卫生服务。

10月10日是“世界精神卫生日”。这一在“卫生日”前夕发表的最新版《地图集》包括来自171个国家的数据，清楚地表明近年来对精神卫生领域的关注虽有所增加，但仍未能促使根据需要扩大优质精神卫生服务。

投入亟待加强

报告显示，在过去几年中，政府用于精神卫生领域的卫生预算比例几乎没有变化，仍然徘徊在2%左右。

据估计，全球能获得特定精神卫生问题护理的人数仍然不到50%，其中抑郁症患者平均为40%，精神病患者仅为29%。

令人鼓舞的是，报告具有精神卫生促进和预防规划的国家比例有所增加，从2014年的41%增加到2020年的52%。然而，各国报告的所有规划中，31%没有专门的人力和财政资源，27%没有明确的计划，39%没有取得进展的有案可查证据。

统计显示，全球每10万人口中的精神卫生工作者平均人数略有增加，从2014年的9人增加到2020年的13人。然而，不同收入水平的国家之间差异很大，高收入国家的精神卫生工作者人数是低收入国家的40倍以上。

报告表示，已将若干种精神疾病的治疗纳入国家健康保险或报销计划的国家比例有所上升，从2017年的73%增加到2020年的80%。

任重道远

《精神卫生地图集》每三年发行一次，汇总世界各国就精神卫生政策、法规、筹资、人力资源、服务提供和利用以及数据收集系统提供的数据。它也构成监测在实现世卫组织《精神卫生综合行动计划》各项目标方面进展情况的一种机制。

这一最新报告显示，2020年，世卫组织194个会员国中只有51%表示，其精神卫生政策或计划符合国际和区域人权文书，这远远低于80%的目标。同时只有52%的国家达到了与精神卫生促进和预防规划有关的目标，也远远低于80%的目标。唯一得到实现的2020年目标是将自杀率降低10%，但即便如此，只有35个国家表示已制定了独立的预防战略、政策或计划。

世卫组织精神卫生和物质滥用问题司司长凯斯特尔（Dévora Kestel）说：“《精神卫生地图集》的新数据表明，在确保世界各地所有人都能获得优质精神卫生保健方面，还有很长的路要走。”