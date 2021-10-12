哈出口信保公司调整担保额度

哈通社/努尔苏丹/10月12日 -- 哈萨克斯坦国家出口信用保险公司（KazakhExport）发布消息称，哈萨克斯坦政府于2021年9月22日发布命令：根据2021年5月24日生效的《2021-2023年度中央预算法修正案》，为支持本国企业出口，决定将2021年哈国家出口信用保险公司提供国家担保的最高额度调整为1002亿坚戈（合2.36亿美元），最长担保期限为10年。

消息称，调整最高担保额度对于提升哈信保公司支持本国制造业出口商的保险能力，以及确保哈信保公司能够履行已签合同项下的保险赔付义务至关重要。

哈信保公司总裁伊斯卡科夫表示，哈信保公司坚持将保险业务规模控制在现有保险能力范围内，从而提升公司的可靠性，获得二级银行、国际金融机构和外国出口信贷机构的信任。哈本国非原材料商品出口商通过在哈信保公司办理出口信用保险，可以吸引到国际金融机构和大型商业银行的长期融资，并能获得交易对方的贸易融资，从而降低履行出口合同的资金风险。2021年年初以来，哈信保公司为支持本国制造业出口商的承保金额已超过1000亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】