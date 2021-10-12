总统会见印度外交部部长

哈通社/努尔苏丹/10月12日-- 据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日会见为出席亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）第六次外长会议前来努尔苏丹的印度外交部长苏布拉马尼亚姆∙贾伊尚卡尔。

会谈期间，双方讨论了发展哈印多方面关系，以加强政治、贸易、经济和投资领域的合作问题。

同时，托卡耶夫在总统指出了印度参加今日召开的亚信第六次外长会议的重要性，并就该国领导层为哈萨克斯坦的倡议提供的支持表示了感谢。

总统向印度外长简要介绍了哈萨克斯坦为抗击 COVID-19疫情所采取的措施，以及为稳定阿富汗局势和向该国提供人道主义援助方面所做的努力。

总统还指出，恢复两国间的国际航班非常重要，这将为哈印关系的进一步发展注入新动力。

印度外长转达了印度总理纳伦德拉·莫迪的问候，并表示，印度领导人邀请哈萨克斯坦总统明年访问印度。

会谈的重点内容之一是，消除大流行的后果问题。 在这方面，苏布拉马尼亚姆∙贾伊尚卡尔提出了关于相互承认疫苗接种证书的建议，并表示印度有意强在医药和经济数字化领域的合作。

【编译：阿依波塔】