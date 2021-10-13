三星成为哈国最受欢迎的手机品牌

哈通社/努尔苏丹/10月13日 -- 三星手机占据了哈国市场份额的40%。

据统计机构Statcounter Global Stats发布数据，2021年8月，三星以27.92%的市场份额成为全球最受欢迎手机品牌，较去年同期的31.04%略有下降。

其次是苹果，全球市场份额为26.42%，较去年同期（25.15%）略有上升。

排名前五位的热门智能手机还包括中国品牌小米（11.38%）、华为（7.91%）和Oppo（5.61%），合计占全球市场份额近四分之一。

其他手机品牌市场份额为20.76%，较去年同期（19.49%）有所上升。

据统计，哈萨克斯坦最受欢迎的手机品牌与全球市场相同，但市场份额存在差异。其中，三星在哈市场份额高达40.21%，其次是苹果占21.02%，三个中国手机品牌在哈萨克斯坦的市场占比分别是： 小米-17.23%、华为-9.18%、Oppo-6.32%。

其他手机品牌在哈市场份额仅占6.04%，较去年同期（8%）有所下降。

2021年1-8月，哈移动通信服务价格同比上涨1.6%。

【编译：木合塔尔·木拉提】