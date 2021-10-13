国防部启动《全球卫士》维和军人评选工作

哈通社/努尔苏丹/10月13日 – 据国防部新闻中心消息，哈萨克斯坦武装力量维和部队优秀维和军人评选工作已正式启动。

执行维和任务，是哈萨克斯坦外交政策的重要组成部分。在这一方向上，哈萨克斯坦致力于预防、制止武装冲突并向相关地区人民提供人道主义援助。

哈武装力量从2019年开始，每年举行一次主题为《全球卫士》的优秀维和军人评选活动。武装力量所有兵种和单位的军人均可以参与这一评选。

武装力量维和部队训练部门高级官员伊利亚斯·穆斯塔芬中校表示，评选活动旨在提升哈国维和特派团的专业维和训练水平，促进军人职业发展。

评选活动将以竞赛方式开展，并且分为理论和实践两个阶段。 在理论测试中，参加者需要针对维和行动相关的法律指示、和平法典、联合国宪章的基础知识和规定、暴力规则等接受测验。

而在实践环节中，参加评选的军人则要展现出真实的技战术水平和领导力，以及敏捷的思维能力。实践环节将考验参与者在组织部队行动、开展安全检查和搜索等方面的技能水平，以及其在应对复杂突发情况是的应变能力。

受试者在每一个环节中获得的分数，将最终累计为总分，从而选出最终的获胜者。

《全球卫士》评选将持续至10月25日。

【编译：木合塔尔·木拉提】