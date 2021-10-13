俄罗斯新冠病毒感染率继续上升

哈通社/莫斯科/10月13日 —— 据中新社报道，俄罗斯卫生部长穆拉什科12日在抗击新冠病毒协调委员会主席团会议上表示，俄罗斯上周新冠病毒感染率相较再之前一周上升了16%。俄总统普京当天呼吁提高新冠疫苗接种率。

穆拉什科说，俄有11个地区上周感染率上升超过30%。当前全俄平均每个医疗场所有14个新冠病人在接受治疗。

穆拉什科表示，全俄为新冠病人准备了25.5万张病床，目前已有23.5万张病床被占用。我们正在部署额外的病床。

俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃当天表示，俄罗斯25个地区的605所学校和22个地区的117家学前教育机构已经因新冠疫情、流感等原因关闭。

当天俄总统普京在第八届国家杜马会议上提到，抗疫斗争仍在继续，需要加快新冠疫苗的接种速度。俄总统新闻秘书佩斯科夫此前也提到，当前俄新冠疫苗接种率低到让人无法接受。

俄总理米舒斯京表示，俄罗斯不会出现新冠疫情短缺的情况。

近期俄罗斯新冠疫情恶化。据俄新冠疫情防控指挥部12日消息，在过去一天内全俄新增新冠病毒感染病例28190例，累计感染人数超过783.2万。