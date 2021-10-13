联合国秘书长: 避免毁灭性气候影响的机会之窗正在“迅速关闭”

哈通社/努尔苏丹/10月13日 —— 据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯今天对安理会表示，没有一个地区能幸免于气候灾难。他警告说，防止最严重气候影响的«机会之窗»正在«迅速关闭»。

古特雷斯提请注意政府间气候变化专门委员会上个月“令人深感震惊”的报告。他明确指出，“需要采取更大胆的气候行动”来维护国际和平与安全。

他敦促20国集团国家在11月初的联合国气候大会之前加紧采取行动。

风险乘数

古特雷斯表示，在野火、洪水、干旱和其他极端天气事件的背景下，“没有一个地区能够幸免”。

他指出，气候危机“异常深刻”，世界的脆弱性和冲突使其变得更加严重。

他将气候变化和环境管理不善描述为“风险乘数”，并解释说，去年，与气候相关的灾害导致3000多万人流离失所，90%的难民来自最没有能力适应气候危机的国家。

古特雷斯表示，这些难民中有许多人是由同样遭受气候变化影响的国家收容的，这“加剧了收容社区和国家预算面临的挑战”。他补充说，新冠大流行也在削弱政府应对气候灾害和建设复原力的能力。

优先事项

古特雷斯表示，“现在采取行动还为时不晚”。他强调了三个«绝对优先事项»，首先是将全球变暖控制在升温1.5摄氏度的范围内。

为了避免灾难性的气候影响，他敦促所有成员国在《联合国气候变化框架公约》第二十六届缔约方会议之前提高其国家自主承诺，制定越来越雄心勃勃的气候行动计划，并将这些承诺转化为“具体和立即的行动”。

他指出，“总体而言，我们需要到2030年将全球排放量减少45%。”

被遗忘的一半

为了应对气候变化带来的可怕影响，古特雷斯强调了适应和增强复原力的必要性。他认为，这需要投入至少一半的全球气候融资来建设复原力和支持适应行动。

他说:“如果复原力和适应力继续成为气候方程中被遗忘的一半，我们根本无法实现我们共同的气候目标，也无法实现持久和平与安全的希望。”

相互促进

他表示，适应气候变化和建设和平“可以而且应该相互促进”，并强调西非和中非的跨境项目“促成了对话，促进了稀缺自然资源的更透明管理”。

他指出“妇女和女孩面临气候变化和冲突的严重风险”，强调她们“有意义的参与和领导”对于带来“造福更多人的可持续成果”的重要性。

他说，联合国正在将气候风险纳入冲突预防、建设和平举措及其政治分析之中。

他表示，“气候安全机制正在支持实地特派团、国家工作队以及区域和次区域组织……(而且)在安理会已经认识到气候和生态变化正在破坏一些国家和地区的稳定，联合国在当地的工作正获得越来越多的关注。”

减轻碳足迹

古特雷斯承认，联合国自身80%的碳排放来自六个最大的维和行动。他表示，联合国必须做得更好。

他保证说，联合国正在研究转向使用可再生能源的新方法，这种方法将在“特派团的使命结束之后”继续得以延续。

他表示，“我们都是解决方案的一部分。让我们共同努力，缓解和适应气候变化，建设和平和有复原力的社会。”

行动时刻

作为安理会本月轮值主席国，爱尔兰总理米歇尔·马丁主持了会议，他强调了由15个成员组成的安理会在气候评估和减缓气候变化方面发挥更大作用的重要性，包括通过维持和平行动和授权。

他说:“受气候变化驱动的冲突影响的人们依赖安理会发挥领导作用。现在是安理会采取行动的时候了。”